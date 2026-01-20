Политолог назвал сигналом Лондону выдворение из России британского шпиона Самьюэля

Политический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал выдворение из России британского «дипломата» Дэвиса Гарета Самьюэля, оказавшегося шпионом, направленным в страну под прикрытием.

По мнению эксперта, — это сигнал британским спецслужбам и их кураторам в британской политической элите.

«О том, что у нас есть кому заняться — и замечу, весьма результативно заняться — британскими шпионскими сетями в России и их кураторами, вырвать с корнем всю эту заразу с нашей земли», — подчеркнул Соловейчик.

15 января в Федеральной службе безопасности РФ сообщили, что в британском посольстве в Москве выявили незаявленного сотрудника спецслужб Великобритании Дэвиса Гарета Самьюэля, направленного в Россию под прикрытием.

Министерство иностранных дел России заявило протест временной поверенной в делах Великобритании в РФ Дейни Долакиа в этой связи.

Ранее в МИД РФ пообещали «зеркальный» ответ при эскалации со стороны Британии.