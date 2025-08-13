На Украине заявили о выходе из еще одного соглашения СНГ

Украина выходит из соглашения СНГ об эвакуации граждан из третьих стран

Украина намерена выйти из еще одного соглашения в рамках Содружества независимых государств. Об этом в своем Telegram-канале заявил представитель украинского кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

На этот раз Киев намерен покинуть подписанное в апреле 1996 года «Соглашение о взаимодействии государств-участников СНГ в случае эвакуации их граждан из третьих стран при возникновении чрезвычайных ситуаций». Проект закона о выходе уже одобрен.

Соглашение о взаимодействии государств — участников СНГ на случай эвакуации их граждан из третьих стран в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

16 мая стало известно, что кабинет министров Украины принял решение о прекращении действия межправительственного соглашения с Российской Федерацией о сотрудничестве и оказании взаимной помощи в таможенной области. Помимо этого, украинское правительство одобрило проект закона, предусматривающий выход из соглашения о взаимном зачете в общий трудовой стаж и выслугу лет в органах и учреждениях прокуратуры государств-участников СНГ.

Ранее Украина вышла из соглашения с СНГ по свободной торговле.