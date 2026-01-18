Заключенные взяли в заложники более 40 человек в Гватемале

Заключенные одновременно устроили бунт в трех тюрьмах Гватемалы и взяли в заложники 46 человек. Об этом сообщил портал Infobae.

Власти страны обвинили в этом банду «Баррио 18», объявленную США международной террористической организацией, члены которой «стремятся вернуть себе привилегии в тюрьмах». В МВД заявили, что не будут заключать никаких сделок с террористами.

Заключенные из трех исправительных учреждений «Фрайханес 2», «Реновасьон 1» и сектора 11 «Центра превентивного содержания зоны 18» одновременно устроили бунт внутри своих учреждений и захватили несколько зон тюрем, удерживая в заложниках 46 человек, среди которых 45 сотрудников учреждений и психолог. Есть ли пострадавшие, не уточняется.

Правительство направило сотрудников полиции, армии и тюремной службы для восстановления порядка и предотвращения побегов из тюрем, которые в настоящее время все еще находятся под контролем участников беспорядков.

