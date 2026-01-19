Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Белорусская оппозиционерка призвала Европу к сближению с Белоруссией

Колесникова: лидеры Евросоюза должны сближаться с Лукашенко
Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова заявила в интервью газете Financial Times (FT), что лидеры Евросоюза (ЕС) должны стремиться к сближению с Белоруссией и ее президентом Александром Лукашенко, а не стремиться к изоляции республики.

«Чем больше Белоруссия изолирована от Европы, тем больше она вынуждена сближаться с Россией», — сказала Колесникова.

Она также выразила недоумение, почему Евросоюз не начал переговоры с белорусским лидером раньше, чем это сделала администрация президента США Дональда Трампа.

19 января Лукашенко заявил, что место европейских стран с Россией и Белоруссией, и это начали понимать в Евросоюзе.

15 января немецкий канцлер Фридрих Мерц назвал Россию «крупнейшим европейским соседом» и выразил надежду, что ЕС сможет достичь баланса в отношениях с Москвой.

Он подчеркнул, что Германия с уверенностью сможет смотреть в будущее после 2026 года, но при условии возвращения в Европу мира и свободы, а также баланса в отношениях с Россией.

Ранее в Европе заговорили о критических последствиях конфликта на Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27657229_rnd_2",
    "video_id": "record::ce8f6761-f17e-44a6-a930-dfde7f99c209"
}
 
Теперь вы знаете
Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+