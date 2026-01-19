Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова заявила в интервью газете Financial Times (FT), что лидеры Евросоюза (ЕС) должны стремиться к сближению с Белоруссией и ее президентом Александром Лукашенко, а не стремиться к изоляции республики.

«Чем больше Белоруссия изолирована от Европы, тем больше она вынуждена сближаться с Россией», — сказала Колесникова.

Она также выразила недоумение, почему Евросоюз не начал переговоры с белорусским лидером раньше, чем это сделала администрация президента США Дональда Трампа.

19 января Лукашенко заявил, что место европейских стран с Россией и Белоруссией, и это начали понимать в Евросоюзе.

15 января немецкий канцлер Фридрих Мерц назвал Россию «крупнейшим европейским соседом» и выразил надежду, что ЕС сможет достичь баланса в отношениях с Москвой.

Он подчеркнул, что Германия с уверенностью сможет смотреть в будущее после 2026 года, но при условии возвращения в Европу мира и свободы, а также баланса в отношениях с Россией.

Ранее в Европе заговорили о критических последствиях конфликта на Украине.