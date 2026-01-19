Лукашенко потребовал от Киева перестать «гробить» людей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал руководство Украины «не гробить каждый день тысячи людей» ради территорий. Его слова передает БелТА.

Лукашенко выразил мнение, что сейчас «как никогда» есть возможность прекратить вооруженный конфликт. Говоря о территориях, белорусский лидер отметил, что «люди сами разберутся, где им жить».

«Если с Россией им будет удобно, как Крыму и другим, они будут жить. Будут жить в России и понимать, что кто-то им больше может помочь. <...> Если в Украине — никто их не удержит», — подчеркнул президент Белоруссии.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов сделать все, что предлагают партнеры, однако не будет совершать действия, противоречащие конституции. Таким образом он объяснил, почему не хочет идти на территориальные уступки.

В свою очередь экс-посол США в СССР Джек Мэтлок считает, что Зеленский не может пойти на территориальные компромиссы из-за давления со стороны радикальных сил. По его мнению, если украинский лидер в ходе мирной сделки отдаст территории, то неонацисты могут его устранить.

