Зеленский объяснил, почему не хочет отдавать территории

Украина готова сделать все, что предлагают партнеры, однако не будет совершать действия, противоречащие ее конституции. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, его слова приводит агентство Reuters.

Зеленский добавил, что на данный момент «не видит» давления на Россию со стороны Запада.

Зеленский заявлял, что Киев не примет ни одну сделку, по которой Крым становится частью России. По словам политика, Украина юридически отказывается признавать «оккупацию Крыма», так как это противоречит конституции страны.

23 апреля Дональд Трамп в соцсети Truth Social раскритиковал Зеленского за его непреклонную позицию по Крыму, назвав ее вредной для переговоров. Глава Белого дома отметил, что полуостров «был потерян много лет назад», еще при администрации президента США Барака Обамы. По мнению американского лидера, этот вопрос «даже не является предметом обсуждения».

Ранее депутат Рады рассказал об ультиматуме Трампа Украине по перемирию.