Политолог Станкевич: Европе пора принять ответственность за Украину на себя

Притязаниями на Гренландию США дают понять Европе, что теперь они сосредоточены исключительно на Западном полушарии, а Брюсселю стоит начать решать свои проблемы самостоятельно, в том числе по украинскому вопросу. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог и историк Сергей Станкевич.

«Займитесь Европой, европейцы, хватит уже плакать и стонать, и жаловаться заокеанскому дядюшке, что вас обидели. Начните наконец заниматься Европой. Обращайтесь к Москве, начинайте переговоры, высказывайте свою позицию», — сказал эксперт.

Россия свою позицию давно сформулировала и ждет, когда наконец в Европе найдется смельчак, который скажет: да, я готов сесть за стол и это обсуждать, добавил Станкевич.

В январе 2026 года Трамп заявил о планах США захватить территорию Гренландии, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Затем глава Белого дома подчеркнул, что Штаты «так или иначе» получат остров.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что захват Гренландии может стать концом для НАТО, а премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров не продается, а его население не хочет становиться американцами.

Ранее в РФ заявили о желании Трампа вытеснить Китай из Арктики.