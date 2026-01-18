Размер шрифта
Во Франции призвали к выходу из НАТО после введения пошлин США из-за Гренландии

Депутат Бомпар призвал к выходу Франции из НАТО после введения пошлин США
Депутат Национального собрания Франции от левой партии «Непокорившаяся Франция» Мануэль Бомпар призвал в воскресенье к выходу страны из НАТО на фоне объявления со стороны США о введении новых пошлин для стран Европы из-за Гренландии. Его слова передает телеканал BFMTV.

«Вы же видите абсурдный характер ситуации, в которой мы находимся. Одна страна угрожает … другой стране того же самого оборонного альянса (НАТО – прим. ред.). По правде говоря, с этого момента этот альянс больше не имеет никакого смысла», – подчеркнул Бомпар.

Депутат напомнил о том, что президент Франции Эммануэль Макрон в ноябре 2019 года заявлял о конце «мозга» НАТО. Французский парламентарий также выразил сожаление в связи с тем, что некоторые страны альянса продолжают закупать вооружения США, что превращает их в государства, зависимые от Вашингтона. В качестве примера такого государства депутат Бомпар назвал Данию.

Кроме того, парламентарий заявил, что, по его мнению, Парижу следует сформировать «международный фронт» против того, что он описал как «американский империализм и агрессия», поддерживаемый ООН. Бомпар при этом подчеркнул, что к этому «фронту» нужно привлечь как можно больше стран со всего мира.

17 января Трамп объявил о введении пошлин в 10% для европейских стран, которые оказывают поддержку Дании на фоне заявлений США об аннексии Гренландии. В июне, по словам американского лидера, пошлины возрастут до 25% и останутся до заключения сделки о покупке острова США.

Ранее постпред США при ООН не увидел нарушения международного права в ситуации с Гренландией.

