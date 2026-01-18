Размер шрифта
Общество

В РПЦ успокоили верующих, которые не купаются в проруби на Крещение

РПЦ: некупание в проруби на Крещение не делает верующих людьми второго сорта
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Решение не купаться в проруби на Крещение не делает верующих «людьми второго сорта», заявил радиостанции «Говорит Москва» зампред Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он объяснил, что основная и самая «духовно значимая часть» праздника связана с посещением богослужения, молитвой и участием в водосвятном молебне. Крещенские же купания — благочестивый народный обычай.

«Какая-то семейная трапеза может быть какой-то частью празднования, но если весь праздник сводится к тому, чтобы собраться за столом, то чем он отличается от нерелигиозного праздника», — задался вопросом представитель РПЦ.

Праздник Крещения Господня православные христиане отметят 19 января. В этот день в стране традиционно проходят праздничные богослужения и купания в открытых водоемах и специально оборудованных купелях.

До этого священник РПЦ Павел Островский назвал греховной традицию гадать на святки (период от Рождества до Крещения). По его словам, ответы на главные вопросы может дать христианское мировоззрение.

Ранее в РПЦ открестились от купаний в VIP-купелях на Крещение.

