В РПЦ открестились от купаний в VIP-купелях на Крещение

РПЦ: крещенские купания в VIP-купелях не открывают особый путь к спасению
VIP-купели не открывают верующим особый путь к спасению, заявил «Москве 24» зампред Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он подчеркнул, что РПЦ не имеет никакого отношения к крещенским купаниям с подогретыми купелями и отдельными условиями для гостей.

«Задача церкви — провести богослужение, водосвятный молебен. Таким образом, дать людям нравственный ориентир», — сказал Кипшидзе.

По его мнению, гордыня и желание выделиться могут уводить от бога.

До этого священник РПЦ Павел Островский назвал греховной традицию гадать на святки (период от Рождества до Крещения). По его словам, ответы на главные вопросы может дать христианское мировоззрение.

«Грешно [гадать], с позиции религии, и абсолютное безумие, с точки зрения человеческого разума», — заявил священник.

Экспериментальным способом давно доказано, что гадания — абсолютная чушь, добавил он.

Ранее родителей предупредили об опасности крещенских купаний для детей.

