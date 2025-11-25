На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров назвал профессиональной работу российских дипломатов

Лавров: российская дипломатия работает профессионально, не допуская утечек
true
true
true
close
Ministry of Foreign Affairs of Russia/YouTube

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал профессиональной работу российских дипломатов, отметив, что Россия в хоже переговоров не допускала слива информации до официальных договоренностей. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

«Наша дипломатия привыкла работать профессионально. А профессиональная дипломатия, я уже упоминал чуть раньше об этом, заключается в том, чтобы до достижения окончательной договоренности не сливать и не допускать утечек», — сказал Лавров.

В этой связи министр отметил, что дипломаты и политики в Европе занимаются ровно противоположным.

23 ноября британская газета The Telegraph опубликовала мирный план европейских стран по урегулированию на Украине.

Полный текст документа включает 24 пункта. План предполагает полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море. Переговоры о технической реализации его мониторинга должны начаться немедленно с участием США и стран ЕС.

План подразумевает создание механизма, который Москва и Киев смогут использовать, чтобы сообщать о нарушениях режима прекращения огня и расследовать такие инциденты. После остановки боевых действий начнутся территориальные переговоры. Когда Москва и Киев договорятся по этим вопросам, они обязуются не изменять границы силой. Согласно документу, Украина восстановит контроль над Запорожской АЭС , Каховской дамбой и Кинбурнской косой, а также получит беспрепятственный проход по Днепру.

Ранее Макрон отверг возможность капитуляции Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами