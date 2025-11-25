Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал профессиональной работу российских дипломатов, отметив, что Россия в хоже переговоров не допускала слива информации до официальных договоренностей. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

«Наша дипломатия привыкла работать профессионально. А профессиональная дипломатия, я уже упоминал чуть раньше об этом, заключается в том, чтобы до достижения окончательной договоренности не сливать и не допускать утечек», — сказал Лавров.

В этой связи министр отметил, что дипломаты и политики в Европе занимаются ровно противоположным.

23 ноября британская газета The Telegraph опубликовала мирный план европейских стран по урегулированию на Украине.

Полный текст документа включает 24 пункта. План предполагает полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море. Переговоры о технической реализации его мониторинга должны начаться немедленно с участием США и стран ЕС.

План подразумевает создание механизма, который Москва и Киев смогут использовать, чтобы сообщать о нарушениях режима прекращения огня и расследовать такие инциденты. После остановки боевых действий начнутся территориальные переговоры. Когда Москва и Киев договорятся по этим вопросам, они обязуются не изменять границы силой. Согласно документу, Украина восстановит контроль над Запорожской АЭС , Каховской дамбой и Кинбурнской косой, а также получит беспрепятственный проход по Днепру.

Ранее Макрон отверг возможность капитуляции Украины.