В России рассказали, в каком случае Евросоюз одобрит членство Украины

Политолог Безпалько: Киев вступит в ЕС только с учетом обременительных условий
Президент Украины Владимир Зеленский, по сообщениям СМИ, может согласиться пойти на территориальные уступки в обмен на членство страны в Евросоюзе, и хотя европейцам это будет невыгодно, они могут пойти на это. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

«Вступление Украины в Евросоюз на данном этапе выглядит очень сомнительным, учитывая все последние скандалы с коррупцией и выборами. Однако я не исключаю, что в Европе могут на это пойти, но с учетом ряда обременительных для Киева условий», — сказал политолог.

По его мнению, Киев могут обязать передать в собственность Евросоюза территории или какие-то предприятия, либо же ЕС формально примет Украину, но реально должно будет пройти какое-то достаточное время, пока страна не будет соответствовать нормам Евросоюза.

Газета Financial Times со ссылкой на официальных лиц Еврокомиссии сообщила, что Зеленский может пойти на территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта с Россией, если сможет представить вступление Украины в ЕС как выигрыш от переговоров.

Ранее в России объяснили, почему Киев не пойдет на уступки даже после вступления в ЕС.

