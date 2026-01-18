Глава РФПИ поиронизировал над лидерами ЕС Каллас и фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас живут в мире экс-президента США Джо Байдена. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Урсула и Кая — отважные и неутомимые лидеры, живущие в мире Байдена», — написал он на своей странице в соцсети X.

Так Дмитриев поиронизировал над публикацией в соцсети X основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Шмитца (Кима Доткома), который задался вопросом, кто на самом деле руководит Евросоюзом, при том что собственные энергоносители и оружие Брюссель покупает у США и платит им пошлины.

Заявление Шмитца прозвучало на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести с 1 февраля пошлины в размере 10% в отношении стран Европы, выступающих против присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Глава Белого дома отметил, что с 1 июня они вырастут до 25% и будут действовать до тех пор, пока Вашингтон не купит Гренландию.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ и Госдепа США Ларри Джонсон сравнил отношения Европы и США с домашним насилием.