Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Политика

В Китае сообщили о переполохе в Европе после заявления Мерца о России

Sohu: слова Мерца о восстановлении отношений с РФ обеспокоили политиков из ЕС
Friedrich Merz/Reuters

Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который выразил надежду на восстановление отношений с Россией, вызвало обеспокоенность у европейских политиков. Об этом пишет китайский портал Sohu.

В издании обратили внимание, что всего несколько месяцев назад Мерц настаивал на превращении бундесвера в «самую сильную армию Европы», чтобы противостоять России. В публикации говорится, что изменение позиции немецкого канцлера «вызвало волнения в политических кругах Европы».

Автор статьи считает, что такая смена риторики связана с внешним и внутренним давлением на Мерца из-за экономических и социальных проблем в Германии. По его мнению, это не изменение личной точки зрения политика, а «рациональная корректировка» с учетом обстановки.

«От эмоций к трезвому расчету», — отметил автор публикации, говоря о смене позиции Мерца в отношении РФ.

15 января Мерц назвал Россию «крупнейшим европейским соседом» и выразил надежду, что Евросоюз сможет достичь баланса в отношениях с Москвой.

Политолог Олег Барабанов, комментируя эти слова канцлера ФРГ, назвал их очередной пиар-акцией. При этом он не стал исключать серьезности намерений европейских лидеров в этом вопросе.

Ранее Макрон заявил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с Путиным.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27649057_rnd_7",
    "video_id": "record::fe8ff987-7a2f-403c-a6a1-99fa3642d487"
}
 
Теперь вы знаете
На Крещение всегда мороз? Спойлер: нет. Откуда взялась примета, работает ли она и что говорят синоптики о 2026-м
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+