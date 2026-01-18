Sohu: слова Мерца о восстановлении отношений с РФ обеспокоили политиков из ЕС

Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который выразил надежду на восстановление отношений с Россией, вызвало обеспокоенность у европейских политиков. Об этом пишет китайский портал Sohu.

В издании обратили внимание, что всего несколько месяцев назад Мерц настаивал на превращении бундесвера в «самую сильную армию Европы», чтобы противостоять России. В публикации говорится, что изменение позиции немецкого канцлера «вызвало волнения в политических кругах Европы».

Автор статьи считает, что такая смена риторики связана с внешним и внутренним давлением на Мерца из-за экономических и социальных проблем в Германии. По его мнению, это не изменение личной точки зрения политика, а «рациональная корректировка» с учетом обстановки.

«От эмоций к трезвому расчету», — отметил автор публикации, говоря о смене позиции Мерца в отношении РФ.

15 января Мерц назвал Россию «крупнейшим европейским соседом» и выразил надежду, что Евросоюз сможет достичь баланса в отношениях с Москвой.

Политолог Олег Барабанов, комментируя эти слова канцлера ФРГ, назвал их очередной пиар-акцией. При этом он не стал исключать серьезности намерений европейских лидеров в этом вопросе.

Ранее Макрон заявил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с Путиным.