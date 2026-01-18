Размер шрифта
Спецпосланник Путина посоветовал Каллас не пить перед публикацией постов в соцсетях

Дмитриев посоветовал Каллас перестать пить перед публикацией постов в соцсеть Х
Roman Naumov/Global Look Press

Спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал главе евродипломатии Кае Каллас не пить перед тем, как публиковать материалы в социальную сеть Х.

«Дорогая Кая, возможно, лучше не пить перед тем, как писать посты. Угрожать США тем, что они «станут беднее» - не демонстрация силы, о которой вы думаете», — написал Дмитриев на своей странице на платформе.

Таким образом он прокомментировал реакцию Каллас на введенные президентом США Дональдом Трампом тарифы против европейцев из-за Гренландии. В частности, глава евродипломатии заявила, что тарифы рискуют сделать Соединенные Штаты беднее и подорвать общее процветание. Кроме того, действия Вашингтона отвлекают НАТО от помощи Украине, отметила политик.

15 января газета Politico сообщила, что Кая Каллас пошутила о необходимости начать пить алкоголь на фоне мировой нестабильности. Комментарий Каллас прозвучал на заседании лидеров фракций ЕП, после того как парламентарии пожелали друг другу счастливого Нового года.

Некоторые депутаты обратили внимание, что из-за событий в мире год «не такой уж счастливый». Глава евродипломатии, в свою очередь, отметила, что «с учетом происходящего в мире, возможно, сейчас самое время начать пить».

Ранее в Британии рассказали, как Россия «спутала все карты» Европе из-за Гренландии.

