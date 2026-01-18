Размер шрифта
В сенате США раскритиковали пошлины Трампа из-за Гренландии: «Хорошо для Путина и Си»

Сенатор Тиллис: пошлины Трампа против Европы ведут к расколу НАТО
Evelyn Hockstein/Reuters

Американский сенатор от Республиканской партии Том Тиллис на своей странице в соцсети Х раскритиковал новые пошлины Дональда Трампа против европейцев из-за Гренландии, назвав их полезными главам государств Владимиру Путину и Си Цзиньпину.

По его словам, реакция на отправку американскими союзниками небольшого количества войск в Гренландию плоха для Соединенных Штатов, бизнеса и союзников Вашингтона.

«Это хорошо для Путина, Си Цзиньпина и других противников, которые хотят видеть НАТО расколотым. Тот факт, что небольшая горстка «советников» активно подталкивает к силовым действиям по захвату территории союзника, выходит за рамки глупости. Это наносит ущерб наследию президента Трампа и сводит на нет всю работу, которую он проделал для укрепления альянса НАТО за эти годы», — написал Тиллис.

17 января Дональд Трамп сообщил о введении с 1 февраля пошлин в 10% в отношении некоторых европейских стран в связи с ситуацией вокруг Гренландии. Американский политик уточнил, что эта мера коснется Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции.

По словам главы Белого дома, с 1 июня 2026 года пошлины для этих государств вырастут до 25% и будут действовать, «пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии». Лидер США выразил возмущение по поводу того, что эти страны начали перебрасывать свои силы на остров «непонятно зачем».

Ранее в Британии рассказали, как Россия «спутала все карты» Европе из-за Гренландии.

