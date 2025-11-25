Депутат Верховной рады Анна Скороход предложила изменить административные границы районов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые в настоящее время остаются под контролем Вооруженных сил Украины. С инициативой она выступила в эфире YouTube-канала украинской журналистки Ланы Шевчук.

«Нужно поменять админграницы Донецкой и Луганской областей и снять этот вопрос (о передаче России находящихся под контролем ВСУ районов Донбасса — «Газета.Ru») вообще с повестки дня», — сказала депутат.

В августе Скороход заявила, что в Верховную раду внесли законопроект о присоединении подконтрольных Киеву районов ДНР и ЛНР к соседним Харьковской и Днепропетровской областям. Она подчеркнула, что такое изменение административно-территориального устройства является едва ли не единственным шансом сохранить эти земли под властью Украины.

20 ноября министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что достижение мира на Украине невозможно без территориальных уступок. Глава ведомства добавил, что замороженный конфликт предпочтительнее возобновления боевых действий и пообещал, что Словакия будет поддерживать поиск дипломатических решений.

