В метро Москвы открылась первая «цифровая» пересадка

На станции столичного метрополитена «Академическая» открылась первая «цифровая» пересадка. Об этом сообщил дептранс Москвы в Telegram-канале.

«8 инновационных цифровых указателей разместили: в подземном переходе между станциями «Академическая» Троицкой и Калужско-Рижской линий; у новых выходов с «Академической»; частично на платформе станции «Академическая» Калужско-Рижской линии», — говорится в сообщении.

В дептрансе добавили, что новые цифровые указатели позволяют сообщать пассажирам дополнительную информацию, например, направление к новой подземной пересадке. Также с помощью устройств можно вывести дополнительные точки притяжения на соседней станции, отметили в департаменте.

В декабре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в метрополитене начинают тестировать беспилотные технологии. По его словам, развитие транспортной системы заложит фундамент для роста города на годы и десятилетия вперед.

Ранее Собянин рассказал, где в Москве в течение пяти лет откроются новые станции метро.