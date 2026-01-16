Политолог оценил угрозы Трампа ввести войска в Миннесоту

Если президент США Дональд Трамп решит ввести войска в штат Миннесота для подавления протестов против федеральных служащих, его могут ждать серьезные неприятности. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, конгресс и местный окружной суд, скорее всего, выступят против введения армии.

«Пока дело дойдет до Верховного суда, пройдет много времени. Если Трамп в этот момент нарушит запрет, то Конгресс обрушит на него всю свою мощь, может дойти даже до импичмента. Усложняет задачу Трампу и то, что местные власти выступают против ввода армии и частично сочувствуют протестующим», — отметил эксперт.

Он также напомнил, что все случаи использования войск внутри США происходили во время гражданских войн и в эпоху борьбы за гражданские права. Во втором случае военные подключались при полном согласии местных властей.

Накануне Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social пригрозил властям Миннесоты применением Закона о восстании (Insurrection Act), который дает ему право на использование вооруженных сил внутри страны.

7 января в Миннеаполисе сотрудник ICE (Служба иммиграционного и таможенного контроля США) выстрелил в женщину, которая сидела за рулем автомобиля.

На видеозаписи с камеры наблюдения видно, как офицеры подошли к внедорожнику, остановившемуся посреди дороги и потребовали открыть дверь. Когда машина начала двигаться вперед, сотрудник ICE, стоявший перед авто, достал оружие и минимум два раза выстрелил в женщину за рулем.

После случившегося мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей потребовал от ICE «убираться к черту» из города. Он рассказал, что сотрудники службы пытаются представить свои действия как акт самообороны. Однако, по словам градоначальника, «это полная чушь». Также в населенном пункте вспыхнули протесты.

Ранее сотрудник миграционной службы США подстрелил нелегала, пытавшегося ударить его лопатой.