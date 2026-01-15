Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Иран

Минэк рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Иран

Россиянам напомнили о рекомендации воздержаться от поездок в Иран. Об этом сообщило Минэкономразвития на своем сайте.

«Гражданам России рекомендуется воздержаться от поездок в Иран до последующих официальных уведомлений. Российским гражданам, уже находящимся на территории Ирана, необходимо проявлять повышенную бдительность, избегать скоплений людей, мест проведения массовых мероприятий и районов вблизи военных и правительственных объектов», — говорится в заявлении.

В министерстве призвали туристов внимательно следить за местными новостными каналами и строго соблюдать все инструкции и распоряжения местных властей.

Там подчеркнули, что важно не осуществлять фото- и видеосъемку в общественных местах, особенно объектов транспортной, энергетической и военной инфраструктуры.

Минэк призвал российских туроператоров и агентства донести эту информацию до всех клиентов, планирующих туристические поездки.

Масштабные протесты продолжаются в Иране с 28 декабря. В стране закрыто воздушное пространство, не работает интернет. Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщил, что США могут нанести военный удар по Ирану в ближайшие 24 часа.

Ранее посол заявил, что Иран надеется на значительное увеличение числа туристов из России.