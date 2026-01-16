В Италии сочли бессмысленной отправку европейских военных в Гренландию

Глава МО Италии Крозетто не увидел смысла в отправке военных в Гренландию

Решение ряда европейских стран разместить немногочисленные контингенты своих военных в Гренландии не поможет урегулировать кризис, связанный с этим островом. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, пишет «Интерфакс».

Он задался вопросом, что 100–300 солдат могут сделать для Гренландии. По мнению чиновника, отправка такого количества военнослужащих на подконтрольный Дании остров «звучит как начало анекдота».

«Это ведь не соревнования, чтобы смотреть на то, кто отправляет военных в разные страны мира», — отметил Крозетто.

Министр добавил, что Италия не собирается отправлять своих военных в Гренландию.

16 января журналисты РИА Новости сообщили, что страны — члены НАТО из числа европейских государств по просьбе Дании готовы направить в Гренландию всего 34 солдата. Ожидается, что самые многочисленные группы военнослужащих прибудут из Германии и Франции. При этом всего о готовности отправить контингенты в Гренландию заявили семь европейских стран.

Как рассказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс, королевство отправит лишь одного офицера морского флота для участия в разведывательной миссии в Гренландии.

