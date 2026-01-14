Востоковед оценил вероятность нападения США на Иран

Политолог Семенов: США до сих пор не знают, как поступать с Ираном

Неважно, по какому сценарию Вашингтон решит действовать в Иране — нанести ограниченные удары или развернуть масштабную военную операцию — оба сценария приведут к большому конфликту на Ближнем Востоке. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-востоковед Кирилл Семенов. При этом, как считает эксперт, Вашингтон до сих пор не может решить, что делать в данной ситуации.

Что касается протестов в иранских городах, которые своими заявлениями подогревает президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, они вряд ли приведут к смене власти в Исламской Республике, отметил политолог.

«Но могут сподвигнуть Тегеран на ответные меры против Израиля и американских баз. Это спровоцирует большую войну на Ближнем Востоке, в том числе в Газе. Другими словами, развитие событий по такому сценарию обрушит все планы Трампа на регион», — уверен Семенов.

Недавно глава Белого дома призвал жителей Ирана к продолжению протестов, пообещав им, что «помощь уже в пути». Почему удар США по Ирану неизбежен и какая главная цель предстоящей операции — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее Индия призвала своих граждан покинуть Иран.