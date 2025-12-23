Исследователь НЛО утверждает, что инопланетяне «откроются человечеству» на ЧМ по футболу

Daily Star: инопланетяне покажут себя людям во время чемпионата мира по футболу

Британский режиссер и исследователь НЛО Марк Кристофер Ли заявил, что человечество может столкнуться с первым публичным контактом с внеземной цивилизацией во время чемпионата мира по футболу 2026 года. По его словам, такой вывод он сделал на основе анализа древних пророчеств, современных наблюдений НЛО и высказываний известных провидцев, пишет Daily Star.

Ли утверждает, что его «обширные исследования» указывают на ноябрь 2026 года как на возможный момент раскрытия существования инопланетян — период, совпадающий с финальными матчами чемпионата мира. Он предупредил, что подобное событие может привести к «глобальным апокалиптическим сдвигам» и призвал мировых лидеров и общественность заранее подготовиться.

«В ходе изучения феномена НЛО и древних предсказаний я обнаружил поразительные совпадения, указывающие на 2026 год как на год откровения», — заявил Ли.

В качестве аргумента он ссылается на интерпретации пророчеств болгарской ясновидящей Ванги, которой приписывают предсказание первого контакта человечества с пришельцами во время масштабного международного события.

По словам Ли, аналогичные мотивы он находит и в четверостишьях Нострадамуса, которые энтузиасты связывают с небесными вторжениями, длительными войнами, природными катастрофами и падением политических режимов. Он считает, что эти тексты можно интерпретировать в контексте современных геополитических напряжений и роста числа сообщений о неопознанных воздушных явлениях.

Ли также отметил, что в последние годы увеличилось количество официальных правительственных брифингов, посвященных НЛО и так называемым неопознанным воздушным феноменам. По его мнению, возможное появление внеземных объектов во время трансляции спортивного события с миллиардной аудиторией может вызвать глобальную панику и серьезные социальные последствия.

