Глава ЦРУ встретился с временным президентом Венесуэлы

NYT: глава ЦРУ встретился с временным президентом Венесуэлы в Каракасе
Cristian Hernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф встретился с временным президентом Венесуэлы Дельси Родригес в Каракасе. Об этом сообщает газета New York Times (NYT).

Встреча состоялась на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Родригес.

По данным издания, глава ЦРУ сообщил Родригес, что власти США считают ее правительство наилучшим вариантом для обеспечения стабильности Венесуэлы в краткосрочной перспективе. Рэтклифф встретился с временным президентом Венесуэлы по указанию Трампа, «чтобы передать послание о том, что США рассчитывают на улучшение рабочих отношений».

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Позднее Трамп заявил, что США намерены снижать цены на нефть за счет использования ресурсов Венесуэлы. По его словам, это также позволит восстановить экономику республики.

Ранее стало известно, как американцы оценивают операцию США в Венесуэле.

