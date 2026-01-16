Размер шрифта
Политолог назвал единственный козырь в рукаве Европы в вопросе Гренландии

Политолог Коньков: Европа будет тянуть время в вопросе Гренландии
Leonhard Foeger/Reuters

Европа не может противостоять США ни в военном, ни в политическом плане, однако у нее сохраняется один козырь в рукаве, который оставляет надежду на сохранение Гренландии. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал доцент кафедры политологии Финансового университета при Правительстве России Александр Коньков.

«Это разного рода словесная эквилибристика. То есть они будут продолжать пытаться затягивать и забалтывать, надеясь дотянуть до ближайших промежуточных выборов в США в ноябре. Выборы отвлекут [президента США Дональда] Трампа и дадут надежду европейцам, что их результаты подорвут, поставят под сомнение его власть, а в идеале — сделают его на последующие два года хромой уткой», — пояснил эксперт.

Впрочем, и сами США могут не довести до дела свои притязания на Гренландию, считает Конков.

Он напомнил, что тема острова не первый раз всплывает в публичной риторике Трампа: ровно год назад, когда он заступал на второй срок, речь шла не только об аннексии Гренландии, но и Канады, а также Панамского канала. Однако со временем тему «заболтали».

Гренландия является частью Дании. Однако американский лидер неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. 5 января он объявил о планах установить контроль над территорией острова, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

Ранее СМИ назвали вариант спасения для Гренландии.

