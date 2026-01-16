«До дела может и не дойти»: эксперт о притязаниях США на Гренландию

До дела в вопросе захвата США Гренландии может и не дойти. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал доцент кафедры политологии Финансового университета при Правительстве России Александр Коньков.

Он напомнил, что тема острова не первый раз всплывает в публичной риторике главы Белого дома Дональда Трампа: ровно год назад, когда он заступал на второй срок, речь шла не только об аннексии Гренландии, но и Канады, а также Панамского канала. Однако со временем тему «заболтали».

«Но на фоне операции в Венесуэле Трамп, наверное, решил ковать железо пока горячо, поэтому сейчас он поставил и этот вопрос. Я думаю, это не первый вопрос в контексте того, что уже звучало, будут и другие вещи. Но я бы не исключал, что все-таки тему заболтают. Потому что мы знаем, что у Трампа еще сохраняются амбиции по поводу Нобелевской премии мира», — сказал Коньков.

Гренландия является частью Дании. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. 5 января он объявил о планах установить контроль над территорией острова, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

Комментируя слова американского лидера, Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров.

Ранее стало известно о страхе Евросоюза противостоять Трампу в Гренландии.