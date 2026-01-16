Эксперт: появление европейских военных в Гренландии вызывает скорее улыбку, чем тревогу

Появление европейских военных в Гренландии вызывает скорее улыбку, чем тревогу. США в НАТО держат все стратегические рычаги, а попытки стран Европы заявить о себе в военном плане выглядят больше как политический жест, чем реальная угроза. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Юрий Светов.

«Просто посмотрите: вот, съездила делегация. Министр иностранных дел Дании и министр иностранных дел Гренландии. Ну, выслушали их американцы, и сказали: «Мы будем делать так, как мы считаем нужным». Посмотрите, какой храбрый министр иностранных дел Дании, когда говорит о России. И угрожает нам, и оружие поставляет. А здесь — тихо, скромно поехал разговаривать, к хозяину», — обратил внимание эксперт.

Силовой сценарий захвата США Гренландии маловероятен, поскольку Лондону и Брюсселю нечего противопоставить Вашингтону, добавил он.

В начале января Трамп заявил о планах США захватить территорию Гренландии, чтобы обеспечить свою национальную безопасность.

Позднее президент Франции Эммануэль Макрон предупредил о «беспрецедентных цепных реакциях» в случае аннексии Гренландии со стороны Соединенных Штатов. СМИ также сообщали о том, что Германия и Британия задумались об отправке своих войск на остров.

16 января стало известно, что европейские страны НАТО по просьбе Копенгагена готовы направить в Гренландию чуть более 30 военнослужащих.

Ранее в Китае заявили, что Европе предстоит сделать выбор в ситуации с Гренландией.