В Кремле сочли невозможным обсуждать архитектуру безопасности без Европы

Песков: нельзя обсуждать вопрос по Украине без разговора о безопасности Европы

Обсуждение украинского урегулирования без разговора о европейской безопасности в широком контексте невозможно. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Как сказал вчера президент ( Владимир Путин — прим.ред.) — «Мир сам не установится». Для того, чтобы установился мир, нужны совместные на встречных треках усилия <...> обсуждение проблематики украинского урегулирования без разговора о европейской безопасности в более широком контексте тоже невозможно», — подчеркнул он.

По словам Пескова, Россия ведет диалог с США и ценит усилия американской стороны в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Однако Москва не контактирует с европейскими лидерами по данному вопросу.

«Мы (в Кремле — прим.ред.) зафиксировали прозвучавшие за последние дни заявления целого ряда европейских лидеров из Парижа, из Рима и даже из Берлина. Как это не покажется странным, в пользу того, что все-таки, чтобы была стабильность в Европе, с русскими, надо говорить», — заключил он.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе выступления на церемонии вручения послами верительных грамот предложил вернуться к обсуждению инициатив Москвы по построению «новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности.

