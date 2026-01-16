В Кремле прокомментировали отказ Британии вступать в диалог с Россией

Песков: Британия не вносит вклад в налаживание мира и стабильности в Европе

Кремль проинформирует, если начнутся контакты России с лидерами Европы, в том числе по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что Великобритания пока остается на радикальных позициях, не желает вносить хоть какой-то вклад в дело налаживания мира и стабильности.

«Позиция Лондона носит по прежнему деструктивный характер. Но тем не менее, даже вот эти три столицы (Берлин, Париж, Рим — прим. ред.)... это уже уже существенная подвижка, с нашей точки зрения», — сказал представитель Кремля.

16 января газета Politico сообщила, что усилия Франции и Италии по возобновлению прямых переговоров с Россией встретили сопротивление со стороны Великобритании, что свидетельствует о дипломатическом расколе в западной коалиции. Издание отмечало, что Лондон разошелся во мнениях с Парижем и Римом в этом вопросе.

19 декабря президент Франции Эммануэль Макрон признал, что для Европы может быть полезным возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Лидер Франции призвал страны Европы в ближайшие недели найти способы и форматы для перезапуска диалога.

Ранее в России объяснили отказ Британии от переговоров с Москвой.