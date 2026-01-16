Политолог объяснил, стоит ли России тревожиться из-за притязаний США на Гренландию

Политолог Юрий Светов в беседе с Tsargrad.tv объяснил, стоит ли России тревожиться из-за притязаний США на Гренландию. По его мнению, силовой сценарий в данном случае маловероятен, однако на дипломатическом и экономическом фронтах влияние Вашингтона вырастет в случае взятия острова под контроль.

«Для России покупка или военное нападение на Гренландию будет означать конфликт у наших границ. Наши атомные подводные лодки ходят в этом регионе, но главный вопрос — это Северный морской путь, который открывается из-за изменений климата. Этот путь является конкурентной магистралью для перевозки грузов, и его начало проходит вдоль побережья России», — объяснил Светов.

Контроль над Гренландией позволит Соединенным Шататам контролировать вход в Севморпуть. Москва не рада этому, но относится к вопросу спокойно, добавил эксперт.

В январе 2026 года Трамп заявил о планах США захватить территорию Гренландии, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Затем глава Белого дома подчеркнул, что Штаты «так или иначе» получат остров.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что захват Гренландии может стать концом для НАТО, а премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров не продается, а его население не хочет становиться американцами.

Ранее в Совфеде спрогнозировали последствия выхода из НАТО для Дании.