В Красном Кресте сообщили о нехватке лекарств и продуктов в секторе Газа

Глава Красного Креста ФРГ: зима усугубила ситуацию с нехваткой лекарств в Газе

Зима усугубила и без того сложную ситуацию в секторе Газа, наблюдается острая нехватка продовольствия и медикаментов. Об этом сообщил президент Германского общества Красного Креста Герман Грёэ газете Rheinische Post.

Многие жители Газы живут во временных убежищах, палатках, а в некоторых случаях и в зданиях, которым грозит обрушение.

По словам Грёэ, ситуация также характеризуется острой нехваткой предметов первой необходимости. «По-прежнему не хватает всего: достаточного количества еды, медикаментов и лекарств, электричества и воды».

Перемирие с Израилем, действующее уже почти три месяца, соблюдается, но остается «очень хрупким» и неоднократно нарушалось, отметил он.

В целом поставки гуманитарной помощи улучшились после прекращения огня, но в анклав по-прежнему поступает недостаточно гуманитарной помощи, добавил президент Германского общества Красного Креста.

Ранее ЦАХАЛ заявил о попытке ракетного обстрела из Газы.