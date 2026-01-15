На Украине заявили о планах России изолировать Одессу и Киев

Россия сосредоточилась на ударах по энергообъектам Киева, Одессы и Днепропетровска (украинское название — Днепр), чтобы изолировать их от национальной сети. Об этом газете The New York Times заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По словам энергетика, целью атак является уничтожение электростанций. При этом, как утверждает глава центра, удары наносятся во время ремонтных работ раз в две недели.

«Они стараются бить по объектам именно в момент, когда идет восстановление», — сказал Харченко.

В ночь на 13 января российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре и предприятиям, имеющим отношение к Вооруженным силам Украины. Министерство энергетики республики заявило о перебоях с электроснабжением в Киеве и ряде областей, включая Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Черниговскую, из-за повреждений энергообъектов.

В тот же день жители Киева рассказали о катастрофической ситуации с энергоснабжением в городе: электричество в городе подается всего на два-три часа в сутки, отопление и водоснабжение работают с перебоями. По их словам, формальные графики отключений не соблюдаются.

