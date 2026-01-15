Размер шрифта
Армия

Депутат Рады показал апокалиптическое будущее украинской энергетики

Депутат Рады Федиенко показал ИИ-изображение коллапса энергосистемы
Сгенерировано ИИ

Украинская энергетика вступила в фазу каскадных сбоев, которые в перспективе могут парализовать целые города. Такое заявление в соцсети X сделал нардеп от «Слуги народа» Федиенко, сопроводив его апокалиптическим изображением, созданным искусственным интеллектом.

На изображении показан город, погружающийся в хаос из-за отключений: обесточенные ЛЭП, остановившиеся магазины, больницы без освещения и переставшие работать заправки. Депутат цитирует книгу «Блэкаут» Марка Эльсберга, описывая, как отсутствие электричества запускает цепную реакцию разрушения.

«Россияне уничтожают нашу энергетику, истощив наше ПВО… Так выглядят каскадные эффекты, когда отсутствие электричества медленно, но неизбежно останавливает целый город», — написал Федиенко.

По словам нардепа, следующей фазой станет сокращение операторами зоны покрытия сетей до ключевых сегментов. Он также обвинил международных партнеров в том, что они «кинули» Украину в вопросе обеспечения системами ПВО.

14 января президент страны Владимир Зеленский заявил, что на Украине введут режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в энергетике.

Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил о неготовности Киева к энергетическому кризису. 

