В Европарламенте призвали развернуть политику в правую сторону

ЕНП: центристы в ЕС должны воспринять правые взгляды, отражая тенденции политики
Yves Herman/Reuters

Центристским силам Евросоюза необходимо сместиться вправо, чтобы отразить новую политическую реальность в Европе. Об этом заявил лидер Европейской народной партии Манфред Вебер, пишет Politico.

Вебер выразил уверенность, что результаты выборов в Европарламент в 2024 году, изменившие расстановку сил в ЕП в пользу правых партий, «должны быть отражены и воплощены».

Он уверен, что таким образом в европейской политике удастся остановить популизм и антивоенные настроения.

До этого Европейский парламент заявил, что однозначно осуждает заявления администрации президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии.

В январе 2026 года отношения между США и Европой обострились после того, как Трамп заявил о намерении захватить остров Гренландия, который принадлежит Дании. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике нацбезопасности Кая Каллас отметила, что НАТО способно «развеять опасения» по поводу безопасности Гренландии.

Ранее в Европарламенте предложили способ спасти Гренландию от Трампа.

