Путин заявил о заинтересованности в успешной работе новых послов в России

Путин: РФ заинтересована в максимальных результатах работы новых послов в Москве
Россия заинтересована в том, чтобы работа новых послов иностранных государств в стране была максимально результативной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот от иностранных послов, трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Естественно, заинтересованы в том, чтобы деятельность каждого из присутствующих здесь послов была максимально результативной», — сказал он.

Путин заверил новых послов, что российское руководство, министерства и ведомства поддержат «все предлагаемые полезные начинания» и пожелал дипломатам успехов в их работе и всего самого доброго.

В ходе своего выступления глава государства обратил внимание, что ситуация на международной арене в настоящее время все больше деградирует.

По словам Путина, одним их факторов развития и процветания человечества является международное сотрудничество. По его мнению, в современном мире от способности государств к взаимодействию зависит всеобщая безопасность. Президент России подчеркнул, что честное и открытое сотрудничество предоставляет возможности для решения проблем.

Ранее Путин указал на подмену понятия «дипломатия».

