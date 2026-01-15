Размер шрифта
Политика

В Раде обвинили Зеленского в затягивании конфликта всеми силами

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский затягивает конфликт для удержания власти
Gleb Garanich/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский всеми силами саботирует мирный процесс в попытке удержаться у власти, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Он прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале.

«Каждый человек на Украине и за ее пределами должен это знать. <...> Сегодня удерживает эту катастрофу, удерживает войну и кровь — исключительно Зеленский. Зеленский делает все возможное, чтобы война продолжалась, чтобы сохранялась эскалация», — отметил парламентарий.

По его словам, вся власть нынешнего главы государства «держится на горе Украины».

Дмитрук обратил внимание, что Зеленский системно срывает любые возможности для деэскалации. В связи с этим депутат возложил на украинского лидера ответственность за каждую трагедию в стране, от отсутствия света до «тотального развала государства».

15 января президент США Дональд Трамп в ходе интервью для агентства Reuters заявил, что урегулирование конфликта на Украине затягивается из-за позиции властей этой страны. Как сказал американский лидер, его российский коллега Владимир Путин готов заключить сделку и завершить конфликт. Он назвал Зеленского причиной того, что усилия Вашингтона пока не позволили урегулировать кризис.

Ранее в Кремле оценили слова Трампа о затягивании Зеленским мирных переговоров.

