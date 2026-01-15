Размер шрифта
Политолог: европейцев не просто так «трясет» от притязаний Трампа на Гренландию

Политолог Светов: в ЕС боятся, что Трамп после Гренландии заберет другие земли
Evelyn Hockstein/Reuters

Европейцев не просто так «трясет» от притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию — сегодня он захотел остров, а завтра потребует что-то еще. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Юрий Светов.

Он напомнил, что американский лидер объявил о возвращении к «доктрине Монро», которая включает в зону интересов Соединенных Штатов все западное полушарие.

Эксперт полагает, что больше всего данная ситуация беспокоит Францию и Великобританию, поскольку у них есть «колонии» в западном полушарии.

«Они нервничают. У Франции семь островных «колоний» в Западном полушарии, у Британии — шесть или семь. Еще несколько таких территорий имеют Нидерланды. И американцы у них все отберут. Трамп же сказал: «Западное полушарие — наша зона контроля». Он выставит их оттуда», — сказал Светов.

В январе 2026 года Трамп заявил о планах США захватить территорию Гренландии, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Затем глава Белого дома подчеркнул, что Штаты «так или иначе» получат остров.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что захват Гренландии может стать концом для НАТО, а премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров не продается, а его население не хочет становиться американцами.

Позднее президент Франции Эммануэль Макрон предупредил о «беспрецедентных цепных реакциях» в случае аннексии Гренландии со стороны Соединенных Штатов. СМИ также сообщали о том, что Германия и Британия задумались об отправке своих войск в Гренландию.

Ранее в Дании пообещали открыть огонь в случае нападения США на Гренландию.

