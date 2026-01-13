Размер шрифта
Премьер Литвы захотела «серьезно поговорить» с Трампом о Гренландии

Премьер Литвы Ругинене захотела серьезно поговорить с Трампом о Гренландии
Alfredas Pliadis/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что Европа и Соединенные Штаты должны гарантировать одинаковое понимание вопросов безопасности на фоне комментариев президента Дональда Трампа о Гренландии. Ее слова приводит LRT.

«На мой взгляд, первым шагом должен быть серьезный разговор с Соединенными Штатами и американским президентом [Дональдом Трампом]. Сейчас мы живем в условиях неопределенности», – сказала Ругинене.

Она сообщила, что видит единство Евросоюза в этом вопросе, однако нужно признавать, что США являются «стратегическим партнером» и очень важны для ЕС.

До этого газета Politico со ссылкой на европейского дипломата сообщила о подготовке стран ЕС к прямому столкновению с США из-за Гренландии. Изданию стало известно о разработке плана сдерживания США в случае вторжения в Гренландию. В частности, изучается вопрос усиления присутствия НАТО в непосредственной близости от острова.

Кроме того, Европа не исключает экономический ответ США. По словам эксперта по американским вооруженным силам из Королевского датского оборонного колледжа Томаса Кросби, «это сложно, но возможно».

Ранее американский сенатор дал совет Трампу в отношении Гренландии.

