Премьер Литвы захотела «серьезно поговорить» с Трампом о Гренландии

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что Европа и Соединенные Штаты должны гарантировать одинаковое понимание вопросов безопасности на фоне комментариев президента Дональда Трампа о Гренландии. Ее слова приводит LRT.

«На мой взгляд, первым шагом должен быть серьезный разговор с Соединенными Штатами и американским президентом [Дональдом Трампом]. Сейчас мы живем в условиях неопределенности», – сказала Ругинене.

Она сообщила, что видит единство Евросоюза в этом вопросе, однако нужно признавать, что США являются «стратегическим партнером» и очень важны для ЕС.

До этого газета Politico со ссылкой на европейского дипломата сообщила о подготовке стран ЕС к прямому столкновению с США из-за Гренландии. Изданию стало известно о разработке плана сдерживания США в случае вторжения в Гренландию. В частности, изучается вопрос усиления присутствия НАТО в непосредственной близости от острова.

Кроме того, Европа не исключает экономический ответ США. По словам эксперта по американским вооруженным силам из Королевского датского оборонного колледжа Томаса Кросби, «это сложно, но возможно».

