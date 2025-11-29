В Германии оценили состояние экономики страны

Экономика Германии находится в уязвимом положении. Об этом в интервью газете Welt am Sonntag заявила министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе.

По ее словам, Германия переживает масштабную потерю доверия, что ставит вопрос о ее способности поддерживать и модернизировать свою промышленную базу.

«Мы видим новые риски — торговые конфликты, пошлины, экспортные ограничения со стороны Китая», — добавила Райхе.

В ноябре немецкая газета Bild сообщила, что из-за дефицита муниципальных бюджетов в €30 млрд почти каждый город в ФРГ находится на грани банкротства.

По словам бургомистра Эссена Томаса Куфена, дефицит бюджета Берлина составляет €4,3 млрд, Кёльна — €0,6 млрд, Дюссельдорфа — примерно €0,4 млрд, Дортмунда — свыше €0,3 млрд.

До этого сообщалось, что каждая третья компания Германии планирует сокращения в следующем году. Наиболее сложная ситуация сложилась в промышленном секторе, где о предстоящих увольнениях заявили 41% предприятий

Ранее немецкий политик оценил сообщения о массовом банкротстве городов Германии.