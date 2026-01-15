Военный эксперт допустил, что США предупреждали Украину об ударе «Орешиком»

Россия заблаговременно предупредила США о готовящемся ударе новейшей баллистической ракетой «Орешник» по объектам во Львовской области. Можно допустить, что Вашингтон поставил в известность Киев о предстоящей атаке, заявил в беседе с Tsargrad.tv военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин.

Он напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский сообщал о возможном ударе.

»[Президент США Дональд] Трамп, скорее всего, передал Зеленскому информацию о том, что будет нанесен удар. Но я думаю, что мы говорили просто об ударе, а не о конкретных целях, которые мы поразим. И поэтому Трамп лишь сказал: «Берегитесь», — считает Шаландин.

9 января в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

Как напоминает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок, Россия через национальный Центр по уменьшению ядерной опасности информирует американскую сторону о любом планируемом пуске межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, не менее чем за 24 часа в соответствии с «Соглашением между СССР и США об уведомлениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок 1988 года».

Однако был ли зафиксирован пуск «Орешника» 9 января 2026 года с 4-го ГЦП средствами космического эшелона Системы предупреждения о ракетно-ядерном ударе (СПРЯУ) США, а впоследствии надгоризонтными радиолокационными узлами СПРЯУ, была ли выстроена траектория полета нашей БРСД, определено ли точное время и место падения боевых блоков, данных на сегодня нет.

