Грузия потребовала от «Би-би-си» извинений

Власти Грузии направили британской телерадиокорпорации «Би-би-си» жалобу с требованием удалить материал о якобы применении в республике химического оружия против митингующих и принести извинения. Об этом сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге, передает ТАСС.

Политик уточнил, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» направила жалобу в «Би-би-си» 14 января.

В декабре Папуашвили заявлял, что Лондон проводит «гибридную операцию» против Грузии, в которой участвует посол Великобритании Гарет Уорд, критикующий Тбилиси.

Политик напомнил о публикации телерадиокомпании «Би-би-си» о якобы использовании против демонстрантов в Тбилиси химического оружия. По его словам, «возмутительно, когда посол лично участвует в распространении дезинформации и лжи, тем более при общении с молодежью».

Ранее Грузия потребовала извинений от Евросоюза.