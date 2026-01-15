Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Грузия потребовала от «Би-би-си» извинений

Грузия потребовала от «Би-би-си» удалить материал о якобы применении химоружия
parliament.ge

Власти Грузии направили британской телерадиокорпорации «Би-би-си» жалобу с требованием удалить материал о якобы применении в республике химического оружия против митингующих и принести извинения. Об этом сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге, передает ТАСС.

Политик уточнил, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» направила жалобу в «Би-би-си» 14 января.

В декабре Папуашвили заявлял, что Лондон проводит «гибридную операцию» против Грузии, в которой участвует посол Великобритании Гарет Уорд, критикующий Тбилиси.

Политик напомнил о публикации телерадиокомпании «Би-би-си» о якобы использовании против демонстрантов в Тбилиси химического оружия. По его словам, «возмутительно, когда посол лично участвует в распространении дезинформации и лжи, тем более при общении с молодежью».

Ранее Грузия потребовала извинений от Евросоюза.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27628129_rnd_2",
    "video_id": "record::af2cae73-ef5c-4a92-bcc1-4612c9ef3337"
}
 
Теперь вы знаете
Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+