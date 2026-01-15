Размер шрифта
В Европе допустили хищение выделенных Украине €90 млрд

Евродепутат Пюрнер предупредил о риске хищения €90 млрд, выделенных Украине
Gleb Garanich/Reuters

Депутат Европарламента Фридрих Пюрнер предупредил о риске хищения €90 млрд военной помощи, выделенных Украине. Об этом сообщает «Лента.ру».

Парламентарий направил руководству Евросоюза запрос, в котором призвал детализировать механизмы надзора. Пюрнера интересует, кто и как часто будет проводить аудит, а также какие есть гарантии того, что указанные средства не осядут в карманах коррупционеров.

Депутат настаивает на полной прозрачности, требуя раскрыть четкие цели и способы расходования финансов, указывая на отсутствие нужных механизмов контроля в текущей ситуации.

19 декабря 2025 года лидеры Евросоюза согласились выдать Украине кредит на €90 млрд на 2026-2027 годы за счет средств стран ЕС, а не замороженных российских активов.

При этом вернуть его Киев сможет только после того, как Россия компенсирует Украине нанесенный ущерб. Также ЕС оставил за собой право использовать активы РФ. Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в предоставлении займа.

12 января 2026 года бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС «выстрелил себе в ногу», когда решил выделить Киеву кредит в размере €90 млрд на 2026-2027 годы.

Ранее Украине предрекли серьезный бюджетный дефицит.

