Каллас резко отреагировала на выступление Вэнса на Мюнхенской конференции

Каллас о словах Вэнса: важнее то, что делает ЕС, а не то, что говорят американцы

Глава евродипломатии Кая Каллас отреагировала в интервью Axios на слова вице-президента США Джея Ди Вэнса с критикой Европы, сказанные им на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я думаю, что важнее то, что делают европейцы, а не то, что говорят американцы», — сказала она.

23 февраля премьер-министр Италии Джорджа Мелони похвалила выступление Вэнса на Мюнхенской конференции. Она осудила «американское либеральное левое движение», которое, по ее словам, тиражируется в Европе, и заявила, что вице-президент США был прав в своей речи об угрозе для континента.

С 14 по 16 февраля в Германии проходила 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Американскую делегацию возглавлял Вэнс. В первый же день конференции он заявил, что возникший в ЕС кризис стал следствием его же действий. По словам Вэнса, европейские лидеры игнорируют своих граждан, не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе «хлипких подозрений». Он подчеркнул, что опасность для Европы представляют не РФ или Китай, а сама Европа. Участники конференции прослушали речь вице-президента практически без аплодисментов.

Ранее в США заявили, что Вэнс «разбил вдребезги» лицемерие Европы.