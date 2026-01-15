Европейцы обеспокоились участием Вэнса в переговорах по Гренландии: «Он нас ненавидит»

Участие вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса может осложнить переговоры между США и Данией относительно будущего Гренландии. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Отмечается, что информация о том, что Вэнс возглавит переговоры по Гренландии встревожила европейцев. Первоначально власти Дании и Гренландии рассчитывали на переговоры с госсекретарем Марко Рубио, говорится в тексте.

«Вэнс нас ненавидит. Он жесткий парень. Сам факт его присутствия говорит о многом, и я думаю, это негативно скажется на исходе [двусторонних консультаций]», — заявил собеседник издания.

Источники Politico указали, что ни один из европейских участников переговоров не считает вице-президента США союзником в вопросе Гренландии и трансатлантических отношений в целом.

5 января глава Белого дома Дональд Трамп заявил о планах США захватить территорию Гренландии, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Затем американский лидер подчеркнул, что его страна «так или иначе» получит остров.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что захват Гренландии может стать концом для НАТО, а премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия не продается, а ее население не хочет становиться американцами.

Ранее Писториус назвал «беспрецедентной» позицию Трампа по Гренландии.