Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Европейцы обеспокоились участием Вэнса в переговорах по Гренландии: «Он нас ненавидит»

Politico: участие Вэнса в переговорах о Гренландии обеспокоило Европу
Eduardo Munoz/Reuters

Участие вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса может осложнить переговоры между США и Данией относительно будущего Гренландии. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Отмечается, что информация о том, что Вэнс возглавит переговоры по Гренландии встревожила европейцев. Первоначально власти Дании и Гренландии рассчитывали на переговоры с госсекретарем Марко Рубио, говорится в тексте.

«Вэнс нас ненавидит. Он жесткий парень. Сам факт его присутствия говорит о многом, и я думаю, это негативно скажется на исходе [двусторонних консультаций]», — заявил собеседник издания.

Источники Politico указали, что ни один из европейских участников переговоров не считает вице-президента США союзником в вопросе Гренландии и трансатлантических отношений в целом.

5 января глава Белого дома Дональд Трамп заявил о планах США захватить территорию Гренландии, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Затем американский лидер подчеркнул, что его страна «так или иначе» получит остров.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что захват Гренландии может стать концом для НАТО, а премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия не продается, а ее население не хочет становиться американцами.

Ранее Писториус назвал «беспрецедентной» позицию Трампа по Гренландии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27625393_rnd_6",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Туристы в заложниках: кто рискует не вернуться домой из-за неоплаченного лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+