Политика

Политолог увидел политическую подоплеку в обысках у Тимошенко и Арахамии

Политолог Корнилов: НАБУ делают сговорчивыми противников и союзников Зеленского
Национальное антикоррупционное бюро Украины

В расследованиях против глав фракций Верховной рады «Отечество» Юлии Тимошенко и «Слуга народа» Давида Арахамии имеется политический подтекст. США руками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) заранее делают сговорчивыми политических союзников и противников лидера страны Владимира Зеленского перед потенциальными выборами. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог Владимир Корнилов.

«НАБУ пришла не только к прозеленским силам, но и к его потенциальным политическим конкурентам — Тимошенко. Более того, я допускаю, что скоро подобные действия можно ждать и в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в России в список террористов и экстремистов)», — сказал эксперт.

Вашингтон демонстрирует, что способен найти компромат на каждого украинского политика, чтобы в дальнейшем у них не возникло желания делать неудобные для США шаги, добавил он.

В ночь на 14 января в офисе партии Тимошенко прошли обыски. Кроме того, по данным издания «Обозреватель», следственные действия проходили и у Арахамии.

НАБУ официально не называло имя Тимошенко, однако сообщило, что руководителя одной из депутатских фракций Верховной рады подозревают в подкупе парламентариев из других фракций, которых уговаривали голосовать «за» или «против» конкретных законопроектов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политик раскрыл, кто от Украины может подписать договор о капитуляции.

