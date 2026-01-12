Кулеба усомнился в завершении конфликта на Украине в 2026 году

Экс-глава МИД Украины Кулеба усомнился, что конфликт закончится в 2026 году

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба усомнился, что конфликт с Россией закончится в 2026 году. Своим мнением он поделился в интервью изданию «Украинская правда».

«Войну [закончить] – нет, прекратить огонь – есть», — заявил Кулеба, оценивая шансы на завершение конфликта Москвы и Киева.

По его словам, сегодня Россия уверена, что способна достичь своих целей военным путем, а Украина уверена, что «способна продержаться». Он утверждает, что Россию поддерживает Китай, а Украину – Европа.

В то же время экс-министр заявил, что следующая «вспышка» переговорного процесса по Украине может произойти в конце февраля 2026 года. Бывший глава внешнеполитического ведомства утверждает, что на треке «Украина — Европа — США» сейчас достигнут «очень большой прогресс». И то, о чем говорилось «много лет», теперь «положено на бумагу», отметил экс-министр.

Кулеба спрогнозировал, что до конца зимы договоренности по миру на Украине точно не будет, однако «переговорный трек будет продолжаться в дальнейшем».

Ранее на Украине назвали дату, к которой Россия хочет освободить весь Донбасс.