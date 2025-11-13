На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Брюссель планирует предложить Вашингтону план дальнейшей реализации торгового соглашения

Bloomberg: ЕС намерен предложить США план реализации торгового соглашения
Francois Lenoir/Reuters

Евросоюз планирует предложить Соединенным Штатам план реализации следующего этапа достигнутого летом торгового соглашения. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Bloomberg.

По информации собеседников агентства, план будет касаться импортных пошлин, доступа товаров из Европы на рынок США, цифровой торговли. Кроме того, предусматривается создание рабочей группы, которая будет контролировать закупки Европейским союзом американских чипов и сжиженного природного газа.

13 сентября глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский союз хочет улучшить отношения с президентом США Дональдом Трампом.

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель закупит американские энергоносители на сумму $750 млрд. Кроме того, европейцы согласились увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон вдвое снизил пошлины на европейские товары — с 30 до 15%.

Ранее эксперт назвал главный итог торговой сделки США и Евросоюза.

