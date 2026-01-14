Экс-сенатор объяснил желание Европы наладить диалог с Россией

Член СВОП Климов: у ЕС нет конструктивной повестки для переговоров с Россией

Экс-сенатор, а ныне член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов в беседе с «Ридусом» прокомментировал намерение Европы подыскать переговорщика для контактов с Россией для урегулирования конфликта на Украине.

По мнению эксперта, это не более чем обычные «политические шатания», вызванные падением рейтингов европейских лидеров.

«Сейчас они в панике. Толковых руководителей почти не осталось, их собственные народы уже презирают. Рейтинги этих людей упали местами до 15%, а у нас все какие-то сигналы пытаются считывать. Согласитесь, странно считывать сигналы от тонущих на «Титанике», — сказал Климов.

Более того, у Брюсселя нет конструктивной повестки для переговоров с Москвой, добавил он.

14 января газета Politico сообщила, что в Евросоюзе обсуждают вопрос создания должности спецпредставителя, который будет представлять интересы объединения по Украине. В ЕС опасаются, что США заключат сделку с Россией за их спиной, отмечают журналисты.

Один из возможных кандидатов — президент Финляндии Александр Стубб из-за его отношений с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, Финляндия граничит с Россией.

Ранее Слуцкий заявил, что Россия будет говорить только с «вежливыми» европейцами.