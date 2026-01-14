Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости политики

Власти Казахстана встретились с послами Евросоюза после атаки БПЛА на танкеры

МИД Казахстана провел встречи с послами ЕС и США после атак дронов на танкеры
artaxerxes_longhand/Shutterstock/FOTODOM

МИД Казахстана провел встречи с послами стран Евросоюза и с представителями американской стороны после атак беспилотников на казахстанские танкеры в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства страны в Telegram-канале.

В публикации говорится, что во время проведенных переговоров Казахстан акцентировал внимание на необходимости принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, в том числе на морских путях, в соответствии с нормами международного права.

Представители МИД добавили, что Казахстан не является стороной какого-либо вооруженного конфликта, вносит значительный вклад в глобальную и европейскую энергетическую безопасность, а также обеспечивает поставки энергоресурсов. По данным специалистов, такнкеры, которые подверглись атаке, имели все необходимые разрешения.

До этого министерство энергетики Казахстана подтвердило, что в районе терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море беспилотники атаковали два танкера, задействованные в транспортировке казахстанской экспортной нефти.

Ранее в Казахстане рассказали о ситуации с транспортировкой нефти после атаки Киева на КТК.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27619849_rnd_1",
    "video_id": "record::ce8f6761-f17e-44a6-a930-dfde7f99c209"
}
 
Теперь вы знаете
Уйти, чтобы вернуться. Стоит ли снова устраиваться в компанию, где работал раньше
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+