Власти Казахстана встретились с послами Евросоюза после атаки БПЛА на танкеры

МИД Казахстана провел встречи с послами ЕС и США после атак дронов на танкеры

МИД Казахстана провел встречи с послами стран Евросоюза и с представителями американской стороны после атак беспилотников на казахстанские танкеры в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства страны в Telegram-канале.

В публикации говорится, что во время проведенных переговоров Казахстан акцентировал внимание на необходимости принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, в том числе на морских путях, в соответствии с нормами международного права.

Представители МИД добавили, что Казахстан не является стороной какого-либо вооруженного конфликта, вносит значительный вклад в глобальную и европейскую энергетическую безопасность, а также обеспечивает поставки энергоресурсов. По данным специалистов, такнкеры, которые подверглись атаке, имели все необходимые разрешения.

До этого министерство энергетики Казахстана подтвердило, что в районе терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море беспилотники атаковали два танкера, задействованные в транспортировке казахстанской экспортной нефти.

