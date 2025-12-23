На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Казахстане рассказали о ситуации с транспортировкой нефти после атаки Киева на КТК

Минэнерго: Казахстан после атак ВСУ на КТК корректирует экспортные маршруты
artaxerxes_longhand/Shutterstock/FOTODOM

Казахстан после атак ВСУ на на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) корректирует экспортные маршруты, использует альтернативные способы переправы. Об этом сообщили РИА Новости в Минэнерго республики.

В министерстве рассказали, что логистика гибко меняется с учетом текущих технических возможностей принимающих сторон. Минеэнерго в первую очередь старается сохранить суточные объемы добычи на месторождениях и минимизировать экономические риски. Работа сфокусирована на производственных и логистических процессах: обеспечении устойчивости экспорта и защите экономических интересов Казахстана, говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что план по добыче нефти на 2026 год будет сформирован на основе схемы по добыванию углеводородов недропользователей с учетом внешних факторов и рисков.

В ночь на 29 ноября украинские безэкипажные катера атаковали морской терминал КТК в Новороссийске, повредив выносной причал. По данным компании, после взрыва капитан морского порта Новороссийск приостановил все погрузки, а танкеры были отведены за пределы акватории. Пострадавших среди персонала и подрядчиков зафиксировано не было.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопиющим случаем атаку украинских дронов на инфраструктуру КТК, поскольку речь идет об объекте международного значения.

Ранее в Казахстане оценили последствия атаки Украины на КТК.

